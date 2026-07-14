Scheunenlesung: Literatur und Musik zur Sommerzeit

Für die Lesung zugesagt haben die Erzählerin und vielseitig kulturell Aktive Iris Friebel mit ihrem Lokalvorteil, Martina Anschütz aus Suhl mit zumeist spitzfindigen Geschichten, Dietmar Hörnig aus Breitungen mit seinen unverkennbar satirisch verfremdeten Arbeiten, die Zella-Mehliserin Autorin Ulrike Blechschmidt, Leiterin der Schreibgruppe „Zeilensprung“ im Verein, die Lyrikerin Sandra Eberwein aus Eckental, ihr Partner Sandro Eberwein, dessen Geschichten voller schwarzem Humor sind, der Lyriker Harald Lindig aus Manebach, Lyrikerin Theresa Werner aus dem benachbarten Meiningen, Vize-Vereinschefin Heidi Büttner aus Schalkau und natürlich Vereinschef Holger Uske aus Suhl. Einige seiner besten Lieder hat Bernd Friedrich aus Suhl im Gepäck, der seit langem mit dem Literaturverein zusammenarbeitet. Konzertante Improvisationen auf der Gitarre hat Lukas Eberwein vorbereitet. Und es könnten noch mehr werden. Im Mix aus Erzählungen, Gedichten und Liedern sollten alle Literaturfreunde etwas Passendes für sich entdecken können – Literatur und Musik an einem lauen Sommerabend.