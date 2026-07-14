Scheunenlesung: Literatur und Musik zur Sommerzeit

Autorinnen und Autoren des Südthüringer Literaturvereins veranstalten am kommenden Samstag, 18. Juli, in Rohr erneut eine „Scheunenlesung“. In der Kulturscheune der Familie König im Dreiseitenhof in der Hauptstraße 4 stellen sie inzwischen schon zum siebten Mal neue, frische, sommerliche Texte aus der eigenen Feder vor, gewürzt mit Humor, angeregt von Sommerwind und Sommerfrische und musikalisch umrahmt von Liedern und konzertanten Gitarrenstücken. Interessenten sind zu diesem kurzweiligen literarisch-musikalischen Abend um 19 Uhr nach Rohr eingeladen.