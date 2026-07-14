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Scheunenlesung Literatur und Musik zur Sommerzeit

Die siebente literarisch-musikalische Scheunenlesung mit dem Südthüringer Literaturverein in siebter Auflage findet am kommenden Samstag in Rohr statt.

Scheunenlesung: Literatur und Musik zur Sommerzeit
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Die Mitwirkenden der voran gegangenen Veranstaltung in Rohr 2024 Foto: privat

Autorinnen und Autoren des Südthüringer Literaturvereins veranstalten am kommenden Samstag, 18. Juli, in Rohr erneut eine „Scheunenlesung“. In der Kulturscheune der Familie König im Dreiseitenhof in der Hauptstraße 4 stellen sie inzwischen schon zum siebten Mal neue, frische, sommerliche Texte aus der eigenen Feder vor, gewürzt mit Humor, angeregt von Sommerwind und Sommerfrische und musikalisch umrahmt von Liedern und konzertanten Gitarrenstücken. Interessenten sind zu diesem kurzweiligen literarisch-musikalischen Abend um 19 Uhr nach Rohr eingeladen.

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01.04.2026 11:00 Literaturwerkstatt Lesung führt Publikum auf „Neue Irrwege“

Vielfältige Stimmen gab es bei der Südthüringer Literaturwerkstatt. In der Volkshochschule Meiningen wurden diese präsentiert.

Für die Lesung zugesagt haben die Erzählerin und vielseitig kulturell Aktive Iris Friebel mit ihrem Lokalvorteil, Martina Anschütz aus Suhl mit zumeist spitzfindigen Geschichten, Dietmar Hörnig aus Breitungen mit seinen unverkennbar satirisch verfremdeten Arbeiten, die Zella-Mehliserin Autorin Ulrike Blechschmidt, Leiterin der Schreibgruppe „Zeilensprung“ im Verein, die Lyrikerin Sandra Eberwein aus Eckental, ihr Partner Sandro Eberwein, dessen Geschichten voller schwarzem Humor sind, der Lyriker Harald Lindig aus Manebach, Lyrikerin Theresa Werner aus dem benachbarten Meiningen, Vize-Vereinschefin Heidi Büttner aus Schalkau und natürlich Vereinschef Holger Uske aus Suhl. Einige seiner besten Lieder hat Bernd Friedrich aus Suhl im Gepäck, der seit langem mit dem Literaturverein zusammenarbeitet. Konzertante Improvisationen auf der Gitarre hat Lukas Eberwein vorbereitet. Und es könnten noch mehr werden. Im Mix aus Erzählungen, Gedichten und Liedern sollten alle Literaturfreunde etwas Passendes für sich entdecken können – Literatur und Musik an einem lauen Sommerabend.

Der Abend ist Teil der Lesereihe 2026 des Vereins, die von der Thüringer Kulturstiftung sowie der Rhön-Rennsteig-Sparkasse gefördert wird. Der Eintritt beträgt 3 €. Willkommen zu einem literarisch-musikalischen Abend in besonderer Atmosphäre am 18. Juli 2026 in der Kulturscheune Rohr.