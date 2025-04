73 Feuerwehrleute waren in der Nacht zum Sonntag, 6. April, in Breitungen im Einsatz, als „Am Köpfchen“ eine Scheune in Flammen stand – gefährlich nah an erst in den vergangenen Jahren gebauten Wohnhäusern. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Häuser verhindern. Hitzeschäden entstanden dennoch, und die Scheune war nicht mehr zu retten. Sie wurde Opfer der Flammen, mit ihr ein in der Scheune abgestellter Jaguar.