Schenkung: Hunderte Arbeiten aus Olbricht-Nachlass für Klassik Stiftung

Die Schenkung stammt nach Angaben der Stiftung von den Erben des Künstlers, der 1899 zum Kunststudium nach Weimar kam und später an der parallel zum Bauhaus in Weimar arbeitenden Hochschule für bildende Kunst lehrte, bis ihn die Nationalsozialisten 1935 zur Aufgabe der Professur und zum Verlassen der Hochschule zwangen.