Schenkung: Hunderte Arbeiten aus Olbricht-Nachlass für Klassik Stiftung

Weimar (dpa/th) - Grafiken, Fotografien und weitere Arbeiten: Die Klassik Stiftung Weimar erhält eine Schenkung mit 540 Kunstwerken aus dem Nachlass des einst in Weimar wirkenden Malers und Grafikers Alexander Olbricht (1876-1942).
Der Maler und Grafiker Alexander Olbricht wurde vor 150 Jahren in Schlesien geboren. Seine Wirkungsstätte war Weimar. Die dortige Klassik Stiftung verfügt über viele Arbeiten aus seinem Nachlass.
Weimar (dpa/th) - Grafiken, Fotografien und weitere Arbeiten: Die Klassik Stiftung Weimar erhält eine Schenkung mit 540 Kunstwerken aus dem Nachlass des einst in Weimar wirkenden Malers und Grafikers Alexander Olbricht (1876-1942).
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Die Schenkung stammt nach Angaben der Stiftung von den Erben des Künstlers, der 1899 zum Kunststudium nach Weimar kam und später an der parallel zum Bauhaus in Weimar arbeitenden Hochschule für bildende Kunst lehrte, bis ihn die Nationalsozialisten 1935 zur Aufgabe der Professur und zum Verlassen der Hochschule zwangen.
Anlass für die Schenkung ist der 150. Geburtstag Olbrichts am 6. Juni. Bis zu seinem Tod lebte der Künstler in Weimar.
Olbricht widmete sich laut Stiftung vor allem den Kunstgattungen Zeichnung, Druckgrafik mit Radierung, Lithographie und Holzschnitt, wobei er kleinformatige, zart kolorierte Arbeiten bevorzugte. Seine Motive fand er in den Dörfern um Weimar ebenso wie in den Landschaften Mecklenburgs oder Schlesiens. Er gilt laut Stiftung als Jugendstilkünstler.
Seit 2004 haben Olbrichts Erben der Klassik Stiftung den Angaben zufolge insgesamt rund 12.000 Werke aus dem Nachlass als Schenkung und Dauerleihgaben übergeben oder zum Ankauf angeboten.