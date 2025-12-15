Liebe Nachbarn in Thüringen, der Ausbau von Glasfaser-Hausanschlüssen für schnelles Internet in der Gemeinde Schenklengsfeld verzögert sich weiter. Der Grund: Der Anbieter Glasfaser Plus, der 1.308 Schenklengsfelder Haushalte ans Glasfasernetz anschließen will, hat sich von seinem bisherigen Baupartner getrennt. Gleiches gilt für den Hohenrodaer Ortsteil Mansbach mit 479 Haushalten. Der in beiden Fällen für 2025 geplante Baustart habe dadurch nicht gehalten werden können. Der von Glasfaser Plus beauftragte Generalunternehmer habe die Qualitätsanforderungen des Gemeinschaftsunternehmens von Telekom und dem IFM Global Infrastructure Fund nicht erfüllen können, heißt es zur Begründung. „Da für uns die Qualität der Umsetzung höchste Priorität hat – insbesondere im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Infrastruktur – haben wir uns dazu entschieden, von einer Zusammenarbeit mit diesem Partner abzusehen“, erklärt Harald Weber, Relationship-Manager bei Glasfaser Plus.