Schelklingen: Unbekannte hinterlassen Müllberg und Gefahrstoffe in Wald

Schelklingen - Ein Spaziergänger hat in einem Wald nahe der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern einen mehrere Kubikmeter großen Müllberg mit umweltgefährdenden Stoffen entdeckt. Unbekannte luden in dem Wald bei Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) ausrangierte Möbel, Elektroschrott, Autoreifen sowie neun Kanister mit rund 200 Litern Altöl und anderen Gefahrstoffen ab, wie die Polizei mitteilte. Der Unrat stamme nach Polizeiangaben aus privatem und gewerblichem Besitz. Nun sucht die Polizei nach Zeugen für die Tat. Der Müllberg wurde am Montag entdeckt.