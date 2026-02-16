Scheinstudium: Studieren zum Schein? Das berichten Thüringer Universitäten

Jena/Erfurt (dpa/th) - Sich an der Universität einschreiben, nur um sich Vorteile oder ein günstiges Bahnticket zu sichern? Viele Hochschulen und Universitäten im Freistaat haben keinen Überblick darüber, wie viele ihrer Studierenden zum Schein eingeschrieben sind. "Für die Universität ist es nicht möglich, sicher festzustellen, ob ein Studium ernsthaft betrieben oder lediglich formal aufrechterhalten wird", sagte eine Sprecherin der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Es gebe daher auch keine Schätzungen, wie viele Studierende nur zur Inanspruchnahme von Vergünstigungen eingeschrieben seien.