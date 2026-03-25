„Das Produkt, das wir haben, ist wirklich ein cooles Produkt“, sagt Stephan Leipe, Betriebsleiter am Arnstädter Standort der Scheidt GmbH & Co. KG. Dass sich hinter dem Unternehmen deutlich mehr verbirgt, als die eher unauffällige Fassade vermuten lässt, merken Besucher schnell. Landrätin Petra Enders (parteilos) war auf der Berufsinformationsmesse auf das Unternehmen aufmerksam geworden und hatte um einen Blick hinter die Kulissen gebeten.