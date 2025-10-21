Schdaaimicher Einkaufsnacht: Musik, Genuss und Lichterglanz

Bereits ab 17 Uhr gibt es ein literarisches Angebot in der Tourist-Information: Die Autorinnen Maria Winter und Susanne Koch präsentieren ihre Werke aus den Bereichen Romance, Horror und Fantasy. Um 17.30 Uhr startet der traditionelle Lampionumzug für Kinder und Familien. Begleitet wird der Zug vom Burgvogt sowie den Stilletaler Musikanten. Treffpunkt ist an der Bäckerei Marr in der Hauptstraße.