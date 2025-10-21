Schdaaimicher Einkaufsnacht: Musik, Genuss und Lichterglanz

Die Innenstadt verwandelt sich ab den frühen Abendstunden in eine Erlebnismeile mit Musik, Lichtinstallationen, kulinarischen Angeboten und verlängerten Ladenöffnungszeiten.
Am 25. Oktober findet die achte Auflage der „Schdaaimicher Einkaufsnacht“ statt. Erwartet werden viele Gäste aus nah und fern.
Bereits ab 17 Uhr gibt es ein literarisches Angebot in der Tourist-Information: Die Autorinnen Maria Winter und Susanne Koch präsentieren ihre Werke aus den Bereichen Romance, Horror und Fantasy. Um 17.30 Uhr startet der traditionelle Lampionumzug für Kinder und Familien. Begleitet wird der Zug vom Burgvogt sowie den Stilletaler Musikanten. Treffpunkt ist an der Bäckerei Marr in der Hauptstraße.
Anschließend laden die Geschäftsinhaber entlang der Hauptstraße zum abendlichen Einkaufsbummel ein. Straßenmusik, Bastelaktionen, Spiele sowie kreative Mitmachangebote sorgen für Abwechslung. Stimmungsvolle Lichtinstallationen schaffen eine besondere Atmosphäre im Stadtzentrum. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben Thüringer Bratwurst werden Stockbrot an der Feuerschale, Schokokussweck und weitere Spezialitäten angeboten.
Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist das große Feuerwerk über der Burgruine Hallenburg in den Abendstunden ab 22 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner eines vorab ausgeschriebenen Malwettbewerbs für Kinder dürfen das Feuerwerk von der Aussichtsplattform der Steinbach-Hallenberger Stadtkirche aus verfolgen. Der Wettbewerb richtet sich an Kinder zwischen sechs und 14 Jahren.
Im Heimathof erwartet der Verein Heimatliches Brauchtum im Haseltal seine Gäste. Die Mitglieder servieren „Knöällersobbe“, Glühwein, Kinderpunsch sowie heiße Schokolade mit ohne Schuss. Veranstalter der Einkaufsnacht sind die Stadtverwaltung Steinbach-Hallenberg und der örtliche Gewerbeverein.
Ziel sei es, den lokalen Einzelhandel zu stärken und ein Gemeinschaftserlebnis für alle Generationen zu bieten, so eine Stadtsprecherin. Die „Schdaaimicher Einkaufsnacht“ gilt als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Haseltalstadt und zieht jährlich zahlreiche Gäste aus der Region an.