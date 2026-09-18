Wolfgang Metz bringt immer nur ein paar Sätze heraus. Dann unterbricht er den Redefluss. Allerdings nicht, weil ihm das Sprechen über sein Lebenswerk so schwerfällt. Nein, er nach wie vor mittendrin ist im Geschehen, das 36 Jahre lang sein Leben war. So sitzt er auch an diesem Wochenende noch einmal in der Schauwerkstatt seiner Oberhofer Glasstube und formt aus einem unscheinbaren Röhrchen besondere Gläser. Er erhitzt das Glas über der Flamme, dreht, zieht und bläst es in Form, ehe das Verfahren von vorn beginnt.