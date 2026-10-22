Schauspielstar: Katrin Sass glaubt an die Kraft des Universums

Schwerin - Die Schauspielerin Katrin Sass (69, "Der Usedom-Krimi", "Good Bye, Lenin!") empfindet sich als spirituellen Menschen - und glaubt an die Macht des Universums. "Es passieren Dinge, die sind unglaublich. Dinge, die man sich wünscht und nicht ausspricht - und dann passieren sie", sagte Sass der Deutschen Presse-Agentur. Und fügte hinzu: "So etwas kann man nicht planen. Ich glaube, dass es zwischen Himmel und Erde etwas gibt, das die Wissenschaft nicht beweisen kann - und wir, die daran glauben, leider auch nicht."