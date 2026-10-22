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Schauspielstar Katrin Sass glaubt an die Kraft des Universums

Es existieren Phänomene, auch wenn man sie nicht beweisen kann, meint Sass, die am Freitag ihren 70. Geburtstag feiert. In diesem Herbst ermittelt die Schauspielerin im neuen «Usedom-Krimi».

Schauspielstar: Katrin Sass glaubt an die Kraft des Universums
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Katrin Sass wünscht sich manchmal Dinge, ohne es laut zu sagen - und dann passieren sie einfach. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Schwerin - Die Schauspielerin Katrin Sass (69, "Der Usedom-Krimi", "Good Bye, Lenin!") empfindet sich als spirituellen Menschen - und glaubt an die Macht des Universums. "Es passieren Dinge, die sind unglaublich. Dinge, die man sich wünscht und nicht ausspricht - und dann passieren sie", sagte Sass der Deutschen Presse-Agentur. Und fügte hinzu: "So etwas kann man nicht planen. Ich glaube, dass es zwischen Himmel und Erde etwas gibt, das die Wissenschaft nicht beweisen kann - und wir, die daran glauben, leider auch nicht." 

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Die vielfach preisgekrönte Künstlerin, die vor einiger Zeit aus Berlin zurück in ihre Heimatstadt Schwerin gezogen ist, wird am Freitag 70 Jahre alt. Am 29. Oktober und 5. November ist sie wieder als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow in den seit 2014 laufenden "Usedom-Krimis" zu erleben, jeweils um 20.15 Uhr im Ersten. Dann ermittelt sie im Fall "Mörder unter uns" sowie im 30. Fall "Wunschkind".