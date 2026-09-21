Der Mann zwängt sich in das Kleid, er wird gezwängt, alles an ihn sträubt sich gegen den Fummel. Und seine Füße protestierend stolpernd gegen die hochhackigen Schuhe. Aber es hilft nichts, er muss da jetzt rein und dann muss er raus. Auf die Bühne. Und ein Lied singen, das er noch nie gehört hat, es ist von Edith Piaf oder so. Und dann ist er wirklich draußen, dann stolpert er mit den Füßen und mit dem Text auch und dann beginnt „The Legend of Georgia McBride“. Dabei heißt er Casey.