Schauspielerin und Aktivistin: Alyssa Milano hat ihre Brustimplantate entfernen lassen

Berlin - US-Schauspielerin und MeToo-Aktivistin Alyssa Milano hat ihre Brustimplantate entfernen lassen. Sie lasse den Körper los, der sexualisiert und missbraucht worden sei, schreibt die 52-Jährige auf der Internet-Plattform Instagram. Sie habe geglaubt, dieser Körper sei notwendig gewesen, um attraktiv, geliebt, erfolgreich und glücklich zu sein. Milano betonte, heute sei sie geliebt, weiblich, attraktiv und erfolgreich. "Nichts davon hat mit meinen Implantaten zu tun." Milano sprach von der Freude, etwas loszulassen, das sie nie wirklich als Person ausgemacht habe.