New York - Knapp drei Wochen nach einem mutmaßlichen Angriff auf Flugbegleiter und ihrer Festnahme in New York hat sich die US-Schauspielerin Selma Blair in einer Videobotschaft an ihre Fans gewandt. Darin entschuldigt sich die 54-Jährige zunächst für ihr längeres Schweigen. Wegen der "rechtlichen Angelegenheit" hätten ihr die Anwälte geraten, nichts zu sagen, erklärt Blair auf Instagram. "Was ich aber sagen kann, ist sehr einfach und die wahrste Sache, die ich über mich weiß - dass ich an keinem einzigen Tag in meinem Leben die Absicht hatte, jemanden zu verletzen oder jemandem Angst zu machen."