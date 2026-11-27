Mannheim - TV-Star Elena Uhlig sieht schwindende Chancen auf Engagements für Schauspielerinnen über 50 Jahre. "Was weiß ich, wie lange ich en vogue bin? Ich bin 51", sagte sie in der Sendung "Einfach Franzi" mit Franziska van Almsick im baden-württembergischen Privatsender Radio Regenbogen. "Ich bin eigentlich als Frau überhaupt nicht gefragt, Franzi." Ihr Vergleich ist deutlich: "Ich kann viel. In einem normalen Beruf wäre ich im Vorstand, und in der Schauspielerei ist es völlig egal, wie viel Erfahrung ich

habe."