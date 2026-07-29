Blankenburg - Die Teilnahme an der Sat.1-Realityshow "Villa der Versuchung" ist aus Sicht von Annika Kärsten-Hoenig eine gute Gelegenheit, die leere Familienkasse aufzufüllen. "Trotz der wunderbaren Spenden und der finanziellen Unterstützung von Freunden und Fans von Heinz waren unsere Reserven total aufgebraucht", sagte die 41 Jahre alte Ehefrau von Filmstar Heinz Hoenig (74) der Zeitschrift "Bunte". "Auch meine Altersvorsorge ist draufgegangen, um das Leben von Heinz zu retten, da wir erst mal die Monate überbrücken mussten, in denen er keine Krankenversicherung

hatte."