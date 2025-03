Konservative Werte

Als seine Lebensprinzipen und Werte listet Norris "Glaube, Familie, Fitness, Freiheit und Kampf" auf. Und damit will der fünffache Vater auch Geld verdienen. Auf seiner Webseite verkauft er Silbermünzen, mit seinem Abbild und den fünf Schlagworten versehen. Er sehe es als seine Mission an, die Menschen daran zu erinnern, was es bedeutet "ein echter Amerikaner" zu sein, bewirbt Norris das Produkt.

Auf Instagram postet Norris Videos von seinen Boxing-Workouts und Fotos aus alten Karate-Wettkampfzeiten. Zudem gibt er sich romantisch: in einem Video mit seiner zweiten Frau beim Tanzen in einer verschneiten Hütte oder in Postings an ihrem Hochzeitstag. 1998 hatte er das mehr als 20 Jahre jüngere Ex-Model Gena O'Kelley geheiratet. 2001 brachte sie Zwillinge zur Welt. Aus früheren Beziehungen hat Norris weitere drei Kinder.