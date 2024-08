Der Schauspieler, der häufig Bösewichte spielt, ist vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Regisseur Quentin Tarantino bekannt. Er wirkte unter anderem in dessen Filmen "Reservoir Dogs – Wilde Hunde", "Kill Bill", "The Hateful Eight" und "Once Upon a Time in Hollywood" mit. Weitere Rollen hatte er in "Thelma & Louise", "Wyatt Earp – Das Leben einer Legende", "Nach eigenen Regeln" oder "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag".