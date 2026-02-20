Im Dezember kündigte er an, seine Memoiren mit dem Titel "Book of Days: A Memoir in Moments" schreiben zu wollen. "Jeden Morgen beim Aufwachen ist mir sofort klar, dass dies die Realität ist - diese Krankheit, diese Herausforderung - und genau deswegen schreibe ich dieses Buch", sagte Dane in einer Mitteilung. Er wolle die Leser daran erinnern, jeden Moment aus vollem Herzen zu leben. Zu diesem Zeitpunkt war Dane bereits auf einen Rollstuhl angewiesen.