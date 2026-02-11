Schauspieler: Krebskranker Dawsons Creek-Star Van Der Beek gestorben

Karriere als TV-Star und im Film

Dann kam die "Dawson's Creek"-Hauptrolle, die ihn zu einem beliebten

Serienstar machte. Es folgten weitere TV-Auftritte in Serien wie "How I Met Your Mother", "Apartment 23" oder "Friends with Better Lives". Auch vor der Filmkamera hatte er Erfolg. Seine Rolle als Football-Spieler in dem Drama "Varsity Blues" brachte ihm bei den MTV Movie Awards 1999 die Trophäe für die beste "Breakthrough Performance" als herausragender Newcomer ein. Weitere Filmauftritte hatte er unter anderem in "Texas Rangers", "Die Regeln des Spiels", "Labor Day", "Downsizing" und 2020 in der Horrorkomödie "Bad Hair".