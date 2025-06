Schauspieler in Haft Der Justiz-Ärger von Jimi Blue Ochsenknecht - Darum geht es

Was ist die letzten Tage passiert?

Ochsenknecht wurde am Mittwochnachmittag am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen. Am Donnerstag ordnete dann ein Haftrichter eine sogenannte Festhaltehaft für den 33-Jährigen an, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg bestätigte. Das bedeutet: Ochsenknecht bleibt bis zum Abschluss des Auslieferungsverfahrens in Hamburg in Haft.