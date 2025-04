Es ist das Jahr 2000. Schauspieler Bernhard Bettermann ist 35 Jahre alt und hat es endlich geschafft: Der erste große Kinofilm mit ihm in der Hauptrolle. Doch es ist kein Film wie jeder andere. „Als ich das Drehbuch gelesen habe, konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich war wie elektrisiert“, verrät er im Interview. „Das war ein Abenteuerfilm, sowohl vor als auch hinter der Kamera“, weiß er im Rückblick zu sagen. „Etwas Vergleichbares ist in Deutschland selten gedreht worden.“ An insgesamt 92 Drehtagen reist Bernhard Bettermann bis zu 60 000 Kilometer weit.