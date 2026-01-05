Schauspieler Hollywoods harter Kerl - Robert Duvall wird 95

Marlon Brando als Vorbild

Sein eigenes Idol war Marlon Brando (1924-2004), mit dem er sich in "Ein Mann wird gejagt", "Der Pate" und "Apocalypse Now" die Leinwand teilte. "Er war bahnbrechend", schwärmte Duvall im Interview von "We Are The Mighty". Brando habe die Schauspielwelt umgekrempelt.

Auch mit Tom Cruise habe er gerne gearbeitet, erzählt Duvall. Zusammen standen sie für den Rennfahrerstreifen "Tage des Donners" (1990) und den Kriminalfilm "Jack Reacher" (2012) vor der Kamera.

Vierte Ehe mit Argentinierin

Auf die Frage, worauf er im Leben und in seiner Karriere am stolzesten sei, kam Duvall auf seine vierte Ehefrau Luciana Pedraza zu sprechen. "Wir haben eine schöne Beziehung", sagte der Leinwandveteran. Er schwärmte von ihren Kochkünsten und ihrem Martial-Arts-Kampfgeschick.

Seit 2005 ist der kinderlose Schauspieler mit der gebürtigen Argentinierin verheiratet. Am 5. Januar haben sie doppelten Grund zum Feiern: Duvall ist auf den Tag genau 41 Jahre älter als seine Frau.