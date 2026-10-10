Schauspieler Fans und Freunde zeigen Anteilnahme am Tod von Ralf Richter

Bochum - Bei einer Trauerfeier in Bochum haben Familie, Fans, Freunde und Weggefährten Abschied von Ralf Richter genommen. Der Schauspieler war am 15. September im Alter von 69 Jahren gestorben. Nach Angaben einer Sprecherin der Familie hatten rund 140 Gäste die Einladung der Familie in die Bochumer Jahrhunderthalle angenommen, um dort gemeinsam das Lebenswerk des Schauspielers zu würdigen. Vor der Halle nutzen Fans die Gelegenheit, sich von dem Schauspieler mit der Ruhrpott-Schnauze zu verabschieden.