Schauspieler Trump-Anhänger und Texas Ranger - Chuck Norris ist tot

Konservative Werte

Als seine Lebensprinzipen und Werte listete Norris "Glaube, Familie, Fitness, Freiheit und Kampf" auf. Damit versuchte der fünffache Vater auch Geld zu verdienen. Auf seiner Webseite bot er Silbermünzen mit seinem Abbild und den fünf Schlagworten versehen zum Verkauf an. Er sehe es als seine Mission an, die Menschen daran zu erinnern, was es bedeutet "ein echter Amerikaner" zu sein, bewarb Norris das Produkt. 1998 heiratete er in zweiter Ehe das mehr als 20 Jahre jüngere Ex-Model Gena O'Kelley. 2001 brachte sie Zwillinge zur Welt. Aus früheren Beziehungen hatte Norris drei weitere Kinder.