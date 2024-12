Schauspiel Wieder "Faust" am Deutschen Nationaltheater in Weimar

Goethe (1749-1832) lernte die Geschichte des Dr. Faustus wohl als Kind über ein Puppenspiel kennen. Als er 1775 nach Weimar kam, hatte er bereits erste Entwürfe seiner Variante der Legende dabei. Er arbeitete aber über viele Jahre an dem Stoff, den zweiten Teil stellte er sogar erst kurz vor seinem Tod fertig. Inszenierungen der "Faust"-Tragödie haben in Weimar Tradition. Mehr als 20 Jahre lang leitete Goethe dort auch das Hoftheater, in dessen Tradition sich das DNT steht. Die Premiere am Samstagabend ist ausverkauft.