Köln - Das Schauspieler-Paar Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) kann sich oft nicht entscheiden, ob es seine Freizeit in der Wohnung verbringen will - oder lieber unter Menschen geht. "Auf der einen Seite lieben wir es, ab und zu rauszugehen und bekommen einen kleinen Koller, wenn wir zu lange zu Hause in der Wohnung herumsitzen. Aber eigentlich lieben wir es auch mal, Zeit für uns und freizuhaben und einfach zu chillen", sagte Fee der Deutschen Presse-Agentur.