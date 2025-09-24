In der afrikanischen Steppe leben die Tiere – die Mäuse, der Hase, der Affe, die Antilopen ... und natürlich der große Löwe mit seinem imposanten Gebrüll. „Raaaaarrr“ ruft er laut, die Kinder zucken zusammen. „Hab ich mich erschrocken!“, sagen die Kleinen fasziniert. Doch Moment mal ... was machen die afrikanischen Tiere denn in freier Wildbahn in der Stollengrundschule in Ilmenau? Die Erklärung ist ganz einfach: Die afrikanischen Tiere sind natürlich keine echten Vierbeiner, sondern kostümierte Zweibeiner. Die Kinder des Theaterprojekts „Theaterzauber“ führen im Musikraum der Schule ihr aktuelles Stück auf und zeigen dem Publikum eindrucksvoll, wie die Mäuse den Löwen aus einem Loch retten.