Dreifacher Vater

Auf der Plattform X stellt sich Shatner seinen über zwei Millionen Followern als "Vater von drei Frauen. Kanadier! Nicht politisch - sei gewarnt oder werde geblockt!" vor. Viermal war der Schauspieler verheiratet. Die Ehe mit Gloria Rand, mit der er drei Töchter hat, wurde 1969 geschieden. Die lange Ehe mit der Schauspielerin Marcy Lafferty, die in "Star Trek: Der Film" (1979) mitspielte, blieb dagegen kinderlos. 1997 heiratete er Nerine Kidd, die zwei Jahre später im Swimmingpool tot aufgefunden wurde. Die Ursache wurde damals als Ertrinken nach der Einnahme von Alkohol und Tabletten angegeben. Die Scheidung von seiner vierten Frau Elizabeth Martin wurde 2020 amtlich.

Eine Doku für die Enkel

2023 ließ sich Shatner darauf ein, in dem Dokumentarfilm "You Can Call me Bill" über sein Leben zu sprechen. Zuvor habe er viele Angebote für eine Doku abgelehnt - "aber ich habe nicht mehr lange zu leben", sagte er damals im Interview mit dem Filmportal "Variety". "Ob ich tot umfalle, während ich mit Ihnen spreche, oder erst in 10 Jahren – meine Zeit ist begrenzt, das ist also ein wesentlicher Faktor". Er habe Enkelkinder, führte Shatner weiter aus. Auf diese Weise könne er noch nach seinem Tod in Verbindung bleiben.