Schauspiel-Ikone gestorben: Hollywood-Legende Redford tot: Seine fünf wichtigsten Filme

4. "Jenseits von Afrika" (1985)

An der Seite von Meryl Streep spielte sich Redford in diesem Film endgültig in die Herzen von Millionen vor allem weiblicher Fans auf der ganzen Welt. Streep spielt in diesem Karen Blixen, die aus Europa stammt, sich in Afrika eine Existenz aufbauen will und sich dann in den Adligen Denys Finch Hatton, gespielt von Redford, verliebt. Spätestens wenn Redford Streep die Haare wäscht fangen seine Fans an zu schmachten.