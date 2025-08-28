Schauspiel-Ikone: Berben kritisiert Genuss-Feindlichkeit vieler Linker

Berlin - Schauspiel-Ikone Iris Berben (75) kritisiert deutlich die politische Linke und sieht bei ihr auch eine Mitverantwortung für den Zuwachs der Rechten. "Sie hat wichtige ureigene Themen vernachlässigt wie Wohnungsnot, Ausbildung, Arbeitsplätze, Infrastruktur, Gesundheit und sich stattdessen in Feldern verkämpft, wo ihr die meisten Leute nicht mehr folgen wollten. Viele Menschen sind wütend auf diese Linke", sagt die Schauspielerin in der Wochenzeitung "Die Zeit" - ohne dabei bestimmte Parteien zu nennen.