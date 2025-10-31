Die Tore zur Unterwelt öffneten sich am vergangenen Donnerstag in Meiningen. Viele unheimliche und schaurig-schöne Gestalten gelangten durch die Passage ins Volkshaus, um dort gemeinsam Halloween zu feiern. Die Schlange vor dem Veranstaltungsgebäude war noch zwei Stunden nach Einlassbeginn stetig und im Gebäude tummelten sich bereits die Gäste. Das Volkshaus hatte sich in dieser Nacht in ein Spukschloss verwandelt: Riesige leuchtende Geistergestalten schwebten über den Saal, an den Wänden hingen weitläufige Spinnennetze samt achtbeinigen Bewohnern. Vor einer Fotowand posierten die Gäste im Minutentakt für ein schönes Bild.