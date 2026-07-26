Was für die einen zwei mehr oder weniger sommerliche Tage voller Spaß und guter Laune bedeutet, dahinter steckt für die Organisatoren jedes Jahr eine große Menge Arbeit – im Vorfeld ebenso wie nach den Veranstaltungen. Doch die Schaumparty ist bei Jung und Alt von nah und fern immer wieder ein Renner, und so nimmt das Team der Schaumtanzunion die Mühen von Auf- und Abbau der erforderlichen Technik und der benötigten Lokalitäten gerne in Kauf.