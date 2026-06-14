Nach drei intensiven Tagen ist das Schaumburgfest auf der Schaumburg in Schalkau zu Ende gegangen. Der Schaumburg-Verein hatte nach einer Pause im vergangenen Jahr wieder zu dem Mittelalterfest eingeladen und ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Geboten waren unter anderem Musik, Gaukler, Ritterspiele, Lagerleben, Handwerkskunst und kulinarische Angebote. Hinter der Veranstaltung steht ein großes ehrenamtliches Engagement: Wochenlange Vorbereitungen, abgestimmte Einsatzpläne für Helfer, koordinierte Händler und Handwerker sowie der Aufbau der Infrastruktur machten die Veranstaltung erst möglich.