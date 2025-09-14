Bodenrode-Westhausen (dpa/th) - Mehrere tote Fische sind in einem Bach im Eichsfeld entdeckt worden. Auf dem Gewässer habe sich Schaum gebildet, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge habe am Samstag von Schaum und den toten Tieren auf dem Bach bei Bodenrode-Westhausen berichtet. Vor Ort sei festgestellt worden, dass aus einem Abflussrohr Rückstände von Maissilage in den Bachlauf gelangt seien. Die Polizei sicherte Wasserproben und ermittelt nun wegen der Gewässerverunreinigung, die Feuerwehr errichtete eine Sperre.