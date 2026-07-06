Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen besitzt nach wie vor eine ansehnliche Industrie, aber auch das Bauhauptgewerbe ist ein Stützpfeiler der lokalen Wirtschaft. Das Thüringer Landesamt für Statistik hat gerade die Zahlen für April 2026 veröffentlicht – und die sind mittelmäßig. Denn der baugewerbliche Umsatz hat sich gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres etwas verringert und das Auftragsfenster fällt auch etwas schmaler aus.