Nach einer Idee von Hubert Steiner, dem solche Stammtische aus dem Raum Bad Steben bekannt waren, hatte er anlässlich 35 Jahre Wiedervereinigung die Initiative mit Unterstützung von Otto Oeder aus Naila ergriffen und zum Grenzland- Stammtisch nach Schauberg eingeladen. Die Beteiligung war einfach großartig und die Vorträge und Erzählungen waren hochinteressant, wurden sie doch von Zeitzeugen geschildert. Das lag auch mit an einem besonderen Stammtisch-Gast. Die Schauberger Gastgeber mit Initiator Hubert Steiner, Jürgen Brandt vom Heimatverein Sattelgrund und Bürgermeister Peter Ebertsch waren überrascht und freuten sich über das Erscheinen und die Erzählungen von Ehrengast Günter Wetzel. Er wurde bekannt durch seine spektakuläre und riskante Flucht mit einem Heißluftballon im Jahr 1979 (September) aus der damaligen DDR.