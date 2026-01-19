Schau in Zella-Mehlis: Ein junger Blick auf Menschen und Landschaften

„David Schütt fotografiert seit 2019. In den vergangenen fünf Jahren entwickelte er eine vielseitige fotografische Handschrift mit den Schwerpunkten Landschafts-, Straßen-, Produkt- und insbesondere Porträtfotografie. Im Zentrum seiner Arbeit steht der Mensch – mit all seinen Emotionen, Mimiken und Gesten“, macht Hendrik Neukirchner ,Geschäftsführender Projektmanager des Provinzkulturvereins, neugierig auf die Präsentation. Die Fotografien von David Schütt zeichnen sich durch einen bewussten Umgang mit Farbe, Licht und Ausdruck aus. Ob bei kulturellen Veranstaltungen, Theaterproduktionen oder in stillen Porträtmomenten – David Schütt versteht es, Augenblicke festzuhalten, die berühren und Geschichten erzählen.