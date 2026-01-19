 
Der Dietzhäuser Fotograf David Schütt zeigt in einer Personalausstellung seine Fotoarbeiten im Studiokino Zella-Mehlis. Die Vernissage ist am 29. Januar um 18 Uhr.

Schau in Zella-Mehlis: Ein junger Blick auf Menschen und Landschaften
David Schütt. Foto: privat

Für David Schütt ist es die erste Personalausstellung, wenn der 23-jährige Dietzhäuser am Donnerstag, 29. Januar, seine Fotoschau eröffnet. Um 18 findet die Vernissage für die Ausstellung mit dem Titel „Das Farbenspiel“ im Provinzkultur-StudioKino in der Zella-Mehliser Ruppberg-Passage statt.

„David Schütt fotografiert seit 2019. In den vergangenen fünf Jahren entwickelte er eine vielseitige fotografische Handschrift mit den Schwerpunkten Landschafts-, Straßen-, Produkt- und insbesondere Porträtfotografie. Im Zentrum seiner Arbeit steht der Mensch – mit all seinen Emotionen, Mimiken und Gesten“, macht Hendrik Neukirchner ,Geschäftsführender Projektmanager des Provinzkulturvereins, neugierig auf die Präsentation. Die Fotografien von David Schütt zeichnen sich durch einen bewussten Umgang mit Farbe, Licht und Ausdruck aus. Ob bei kulturellen Veranstaltungen, Theaterproduktionen oder in stillen Porträtmomenten – David Schütt versteht es, Augenblicke festzuhalten, die berühren und Geschichten erzählen.

Er fotografierte unter anderem das SOS-Festival von „Freies Wort“, das Suhler Straßentheaterfestival mit internationalen Künstlern, den ersten Christopher Street Day (CSD) in Suhl, Jugendfeiern, Chorfestivals sowie zahlreiche Kunst- und Kulturveranstaltungen. Seine Landschaftsaufnahmen entstanden in Thüringen, der Rhön, an Nord- und Ostsee, in Frankreich, Belgien, Nordschweden sowie in Städten wie Berlin und Hamburg.

Erfolgreich beim Fotowettbewerb

Erfolge feierte er mit dem zweiten Platz im Fotowettbewerb „Leuchtkraft“ in der Kategorie Serienfotografie, verbunden mit einer Ausstellung in Meiningen. Weitere Ausstellungen folgten in Gemeinschaftsprojekten sowie durch eigene Kalenderveröffentlichungen. Die Ausstellung „Das Farbenspiel“ widmet sich seiner Leidenschaft für die Porträtfotografie. Sie zeigt die Vielfalt menschlicher Ausdrucksformen und den emotionalen Einsatz von Farbe. Mit dieser Ausstellung möchte David Schütt zeigen, was ihn antreibt, was er kann und worauf er stolz ist.

Zur Vernissage wird elektronische Musik aufgelegt vom Provinzkultur-Vereinsmitglied Nils Werner und es gibt wie gewohnt einen kleinen Imbiss und Getränke.

Vernissage für „Das Farbenspiel“ am Donnerstag, 29. Januar, 18 Uhr, im Studiokino Zella-Mehlis.

Weitere Veranstaltungen

Ein Provinzkultur-Spielenachmittag findet am Donnerstag, 22. Januar, von 13.30 bis 16.30 Uhr in der Zella-Mehliser Galerie im Bürgerhaus, Louis-Anschütz-Straße 28, statt.

Bilder einer Stadt – Zella-Mehlis von 2000 bis heute
sind noch bis zum 6. März ebenfalls in der Galerie im Bürgerhaus zu sehen. Gezeigt werden Arbeiten der „Freies-Wort“-Fotografen Karl-Heinz Frank und Michael Bauroth.  