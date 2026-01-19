Schau in Zella-Mehlis: Ein junger Blick auf Menschen und Landschaften

Erfolgreich beim Fotowettbewerb

Erfolge feierte er mit dem zweiten Platz im Fotowettbewerb „Leuchtkraft“ in der Kategorie Serienfotografie, verbunden mit einer Ausstellung in Meiningen. Weitere Ausstellungen folgten in Gemeinschaftsprojekten sowie durch eigene Kalenderveröffentlichungen. Die Ausstellung „Das Farbenspiel“ widmet sich seiner Leidenschaft für die Porträtfotografie. Sie zeigt die Vielfalt menschlicher Ausdrucksformen und den emotionalen Einsatz von Farbe. Mit dieser Ausstellung möchte David Schütt zeigen, was ihn antreibt, was er kann und worauf er stolz ist.