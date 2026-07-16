Seit einigen Tagen fallen sie jedem auf, der das CCS durch den Haupteingang betritt: Die insgesamt 24 Rahmen, in denen acht Mitglieder des Thüringer Briefmarkensammlervereins Suhl 1927 ihr Hobby präsentieren. Und das geschieht mit durchaus aktuellen Bezügen: Ausgestellt werden Briefmarken – oftmals aus der DDR-Zeit – in Kombination mit spannenden, lehrreichen Hintergrundtexten. Die Themen reichen von der Naturkunde („Der Wald“, „Kakteengewächse“, „Bienen – Unverzichtbare Helfer“) über die regionale Kultur („Das Rennsteiglied“, „Der Rennsteiggarten Oberhof“) und Sporthistorie („Vom Bogen zum Gewehr“) bis hin zur lokalen Geschichte der früheren Stadthalle Suhl. Sie alle sind Themen der „Sommer-Exponata 2026“ des Thüringer Briefmarkensammlervereins Suhl 1927. Die Briefmarkenschau im Atrium des Congress Centrum Suhl kann bis zum 21. August besucht werden.