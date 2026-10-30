Der Regen prasselt auf das Dach einer Lagerhalle in Obermaßfeld. Früher wurden hier landwirtschaftliche Maschinen repariert, heute befindet sich an diesem Ort das Quartier der Schatzsucher. In Holzkisten aus der Sägerei von nebenan lagern Bohrkerne. Das sind Gesteine aus dem Untergrund. Die ersten 500 Meter sind Sandstein. Bei etwa 700 Metern befindet sich der schwarze, organikreiche Tonstein. Die Kupferminerale wurden später aus der Tiefe „reingepresst“, beschreibt Geologe Sebastian Stelter, dessen Firma „Kupfer Copper“ in Südthüringen nach Kupfer sucht. Muschel- und Schuppenabdrücke zeugen von einer Zeit vor rund 250 Millionen Jahren, als Teile Thüringens von einem Meer bedeckt waren.