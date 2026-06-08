Ute Simon, die Leiterin des Stadt- und Kreisarchivs Schmalkalden, hatte vor einigen Wochen Grund zur Freude. Reiner König war gekommen, um ihr die neueste Ausgabe der „Kleinschmalkalder Heimatblätter“ zu übergeben. Inzwischen ist bereits die 57. Ausgabe der jeweils etwa 30 Seiten starken Broschüre in Vorbereitung. „Es wird um das Schulwesen gehen“, verrät der Autor. „Ich hätte Material für drei bis vier Heftchen. Mal schauen.“