Schatz gefunden: Dorfkümmerin mobilisiert den Ort

Das E-Paper kommt per Wohmobil. /Steffen Ittig

„Früher waren dort Gärten. Die Besitzer leben teilweise nicht mehr. Das Gelände lag brach. So entschied sich unser Dorftreff, einen Ort für Gemeinsamkeit zu installieren. Der Landschaftspflegeverband hat unterstützt“, sagte Bürgermeister Christian Vogler. Was das Team der Insüdthüringen-Unterwegs-Tour nächste Woche erwartet, bleibt spannend. Die Redaktion wird am Dienstag, 15. April ab 13 Uhr in Masserberg am Start sein und am Mittwoch, 16. April, von 9 bis 11 Uhr in Crock und von 13 bis 15 Uhr in Schönbrunn. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten um ihren Ort, über Osterrock, über die Talsperre und Gewürze, Tourismus und Traditionen, denn all die Geschichten, die uns Menschen während der Tour erzählen, sind ein wahrer Schatz.