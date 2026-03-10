Schattenseite des Vaping-Booms Hat der Staat kapituliert? E-Zigaretten-Schwarzmarkt brummt

Frustrierend sei, dass häufig nur Scheinfirmen aktiv und die Hintermänner nicht greifbar seien. "Wenn wir einen Zugriff machen, ist dort niemand haftbar - wir können den Steuerschaden nicht abschöpfen und kommen an das Vermögen der Kriminellen nicht heran."

Geradezu zum Haareraufen ist ein Fall aus Bayern. Dort wurden im vergangenen Jahr in einem alten Industrielager 69 Paletten mit jeweils 12.500 Vapes aus illegaler Produktion sichergestellt. Für die Ware habe der Zoll einen Brandschutzbunker anmieten müssen und sie schließlich vernichtet, was alles in allem etwa 750.000 Euro gekostet habe, berichtet Liebel. "Die beklagte Firma war nicht greifbar, die beiden Inhaber waren in China – also blieb der deutsche Steuerzahler auf den Kosten sitzen."