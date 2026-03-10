Schattenseite des Vaping-Booms Hat der Staat kapituliert? E-Zigaretten-Schwarzmarkt brummt

Berlin - Deutschlands E-Zigaretten-Branche hat ein gravierendes Problem. Die Händler und Hersteller registrieren zwar eine steigende Nachfrage nach ihren Elektrogeräten und Flüssigkeiten (Liquids). Dabei machen sich aber ungebetene Gäste breit: Schwarzmarkt-Händler, die sich ein großes Stück vom Kuchen abschneiden. Das ist das Ergebnis mehrerer Studien, die in den vergangenen Monaten herausgekommen sind. Zwei weitere erschienen am Dienstag. Ihr Ergebnis ist niederschmetternd: Der Schwarzmarkt-Anteil ist schon jetzt groß – und droht noch größer zu werden.