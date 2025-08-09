Scharfer Wettbewerb um Kunden ING-Deutschland-Chef: "Kein Wachstum mehr um jeden Preis"

"Unterm Strich sind die Kennzahlen sehr gesund", betont Stoy. "Dass sich Rekordergebnisse wie 2023, als die Zentralbankzinsen so sprungartig angestiegen sind, nicht wiederholen lassen, liegt auf der Hand."

Erklärtes Ziel der ING-Gruppe sei es, zinsunabhängiger zu werden, sagt Stoy: "Bei uns kommen über 80 Prozent des Ergebnisses aus dem Zinsergebnis, der Rest aus Provisionen. Dieses Verhältnis wollen wir zugunsten des Provisionsüberschusses verändern. Dennoch werden wir immer ein eher zinsüberschusslastiges Haus sein."

Stoys Ziel: Immer eine Nase voraus im Wettbewerb

Wichtig sei, dass die ING Deutschland, "insbesondere im Privatkundengeschäft Geschwindigkeit aufnehme". Einige Wettbewerber machten "ihren Job wirklich gut", sagt Stoy mit Blick auf Neo-Banken wie N26, Trade Republic und Revolut. "Im besten Fall bleiben wir immer eine Nase voraus. Die ING ist die größte Digitalbank in Deutschland, und der Anspruch bleibt ganz sicher bestehen."