Scharfer Wettbewerb: Europas Autos verlieren Reparaturkosten-Vorsprung auf China

München - Europas Autohersteller verlieren im Wettbewerb mit der chinesischen Konkurrenz nach einer Analyse der Versicherung Allianz rasch ihren bisherigen Vorteil günstigerer Reparaturkosten. In der Kfz-Versicherung ist demnach der Vorsprung heimischer Fahrzeuge bei der Einstufung in niedrigere Typklassen geschrumpft. "2024 waren die europäischen Hersteller in der Versicherungseinstufung noch drei Typklassen besser als die chinesischen Hersteller", sagte Christian Sahr, der Leiter des Allianz-Zentrums für Technik (AZT) in Ismaning. "Und in 2026 ist es nur noch eine Typklasse."