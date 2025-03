Erfurt (dpa/th) - Wegen eines Wendemanövers eines Autofahrers hat ein Linienbus in Erfurt so stark abbremsen müssen, dass eine Mitfahrerin stürzte und sich verletzte. Der 51 Jahre Autofahrer habe seinen Wagen in der Nähe des Hauptbahnhofs zum Wenden über eine Sperrfläche manövriert und dabei den Bus übersehen, so die Polizei.