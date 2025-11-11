Es ist eine mitteleuropäische Koproduktion, die zurzeit hoch über den Dächern von Brotterode läuft. Ein vierköpfiger Trupp mit zwei deutschen und zwei tschechischen Akteuren sorgt mit seiner Arbeit dafür, dass Brotterode-Trusetal bald wieder auf die große wintersportliche Bühne zurückkehren kann. Das Quartett errichtet die neue Inselbergschanze und setzt so den Seimberg eindrucksvoll in Szene. „Rund 70 Tonnen Stahl haben wir schon verbaut“, berichtet Moritz Hummitzsch. „Da wird noch ein bisschen was folgen.“