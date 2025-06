Ehre, wem Ehre gebührt – der bekannten Redewendung folgend, nutzte am Freitagabend Bürgermeister Mark Schwimmer den Jahresempfang, um verdiente Schalkauer auszuzeichnen. „Eine besondere Personengruppe, die das Ansehen unserer Stadt in der Öffentlichkeit und auch weit über die Stadtgrenzen hinaus mehrt, sind unsere Wintersportler“, führte das Stadtoberhaupt aus. Schwimmer würdigte Fleiß, Ausdauer, Leistungswillen und Disziplin, die letztlich das Fundament jeglichen Erfolges bilden. Auch Elternhaus und Unterstützerkreis – ob Verein, Trainer oder Sponsoren – haben Anteil. „So ist gerade der Sport ein hervorragendes Beispiel dafür, dass nur durch Teamarbeit am Ende solche Spitzenleistungenhervorgebracht werden können.“