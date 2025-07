Vogelschießen sind – ob in Sonneberg, Schalkau oder Rudolstadt – unverrückbar gesetzt im Festkalender des Freistaates. Derweil sind mancherorts die einstigen Hauptfeste in der Stadt längst „entthront“ und in Sonneberg hat diesen Titel längst das Stadt- und Museumsfest für sich zu reklamieren. Erst jüngst berichtete diese Zeitung von einer durchwachsenen Bilanz des Vogelschießens in Sonneberg. Und bald steht mit Schalkau das nächste „alte“ Volksfest an. Vom 7. bis 10. August wird der Schützenplatz der Kleinstadt wieder zum Rummel werden. Indessen verstummen die Kritiker nicht und manchmal liest man auch schon vom Auslaufmodell Vogelschießen.