Schalkau: Rundum ein Gemeinschaftsprojekt

Doch nicht nur die Waschraumsanierung wollte gefeiert werden. Denn auf dem hauseigenen Spielplatz in der Friedrichstraße prangt seit kurzem ein neues Spielgerät, das jeden Gast – ob groß oder klein – zu körperlicher Ertüchtigung und jeder Menge Spaß einlädt. „Günstig war diese Anschaffung nicht“, sagt Kita-Leiterin Diana Sell, müssen doch viele Vorschriften eingehalten werden. Mit insgesamt 11 000 Euro schlägt das neue Spielgerät zu Buche – ein stolzer Preis. Doch dank des Einsatzes der Fördervereinsmitglieder sind am Ende 6000 Euro aus Eigenleistung und 5000 Euro an Lottomitteln zusammengekommen, um das hochwertige Abenteuergerät anschaffen zu können.