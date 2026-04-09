„Schön, dass Ihr da seid und nichts anderswo“, singen die Steppkes vom Schalkauer Kindergarten „Wirbelwind“ und legen mit weiteren Liedern und Gedichten noch mehrfach nach. „Ich wusste gar nicht, dass es so viele Lieder zum Thema Gesundheit gibt“, bekannte Bürgermeister Mark Schwimmer. Im Wartebereich des neuen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) der Sonneberger Medinos-Klinik in Schalkau geht es am Donnerstagvormittag eng zu. Nach Sonneberg und Neuhaus am Rennweg geht mit Schalkau eine weitere Filiale des Klinikeigenen MVZ ans sprichwörtliche „Netz“.